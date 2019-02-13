Госсекретарь США Помпео назвал страну Европы, в которой Россия может попытаться открыть второй фронт

Майк Помпео. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n118122-rossiyskaya-federaciya-mojet-poprobovat-otkryt-vtoroy-front-v-polshe-gossekretar-ssha.html

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Оккупация Крыма и поддержка Россией боевиков на Донбассе свидетельствует о том, что Москва может пытаться открыть второй фронт на территории Польши.

Альянс НАТО должен стоять на защите демократических европейских стран. Об этом 13 февраля заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая батальйонна группа Североатлантического альянса, сообщает «Польское радио».

«Война на европейской земле, то, что происходит в Украине, открыло нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь. Альянс НАТО имеет необходимую роль для защиты свободных народов Европы», — сказал Помпео.

Помпео добавил, что Североатлантический альянс должен думать над увеличением собственных оборонных возможностей. А США и их союзники обязаны делать все возможное, чтобы не допустить в дальнейшем такую агрессию России, как, например, оккупация Крыма, вторжение в Украину и атака на корабельную группу украинских Военно-морских сил.

«Сдерживающие меры должны быть на первом плане нашего стратегического мышления», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, на днях государственный секретарь США Майк Помпео посетил Венгрию. Он заявил, что Будапешт должен поддерживать Украину и не позволять президенту РФ Владимиру Путину вбить клин между друзьями в НАТО.