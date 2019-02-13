Космос может стать полем боя в случае конфликта между США, Китаем и Россией, фото: Wikimedia

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Китай и Россия инвестируют в оружие, которое может атаковать спутники и другие объекты в космосе.

Обе страны готовятся использовать космос как поле боя. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на недавний отчет американской разведки.

В прошлом месяце разведка США обнародовала доклад о военных возможностях Китая, предупреждая, что азиатская страна достигает успехов в технологиях противодействия в космосе, что может угрожать американским спутникам, ответственным за связь, разведку, GPS и раннее предупреждение о запуске ракет.

Но новый отчет американского разведуправления «Вызовы безопасности в космосе» предупреждает, что и Китай, и Россия достигают успехов в космической технике, и оба государства, скорее всего, будут действовать в космосе в начале любого крупного военного конфликта, чтобы навредить своим противникам.

«Теперь космос является военной сферой, подобной земле, морю и воздуху, — отмечают в Минобороны США. — Мы не можем рассматривать космос как убежище от нападения».

В последние годы американские военные все больше зависят от космических средств. Спутники обеспечивают связь и предоставляют информацию о расположении вражеских сил, космические датчики сообщают США о запусках ракет. Кроме того, американские военные полагаются на спутниковую систему навигации GPS.

«Использование космоса значительно расширило военные возможности США», — подчеркивают в разведке США, отмечая, что соответствующие технологии предоставляют возможность использовать для достижения поставленных целей меньшее количество развернутых войск, а, следовательно, меньше рисковать жизнью и здоровьем солдат. Одним из распространенных примеров является использование дронов, которые полагаются на спутниковые сигналы для связи.

В то время как Китай продемонстрировал противоспутниковое ракету и, возможно, усовершенствовал лазер, который мог бы напасть на американские объекты в космосе, Россия все еще работает над усовершенствованием этих технологий и, согласно докладу, сосредоточивает свое внимание на направленном энергетическом оружии, как правило, лазерах или высокоэнергетических микроволнах, которые могут отключить или даже уничтожить объекты в космосе.

По мнению американских разведчиков, эта мобильная наземная система оружия сможет заработать в течение ближайших лет.

Представители оборонных и разведывательных служб США утверждают, что ни Китай, ни Россия пока не превзошли США по космическим возможностями, но они широко инвестируют в эту сферу и теперь интегрируют оружие, которое могло бы атаковать объекты в космосе, в свои обычные воинские подразделения.

В разведке США отмечают, что стране нужно реагировать на эти вызовы, поскольку США рискует потерять свои преимущества в космосе.

Отмечается, что на вопрос, находятся ли сейчас США в состоянии космической гонки с Россией и Китаем, представитель Минобороны США заявил:

«Мы, безусловно, признаем это как конкуренцию».

Напомним, разведка США подозревает Россию в разработке спутников, предназначенных для ведения боевых действий в космосе.