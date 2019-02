США подозревают РФ в разработке спутников, предназначенных для ведения боевых действий в космосе

Спутник в космосе. Фото: VistaNews.ru

Российскую Федерацию подозревают в разработке боевых спутников, предназначенных для ведения боевых действий в космосе.

Именно Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют основную угрозу интересам Соединенным Штатам Америки в космосе. Об этом говорится в докладе Агентства военной разведки США, который размещен на сайте ведомства.

Американские разведчики отмечают особое укрепление позиций Китая в космосе. Сейчас КНР находится на втором месте по количеству орбитальных спутников. Кроме того, Пекин вкладывает значительные средства в развитие собственной космической программы.

Касательно России, то Москва тоже сохраняет ключевые позиции в космосе. Российские инженеры работают над технологиями, которые позволят вести боевые действия в космосе. Это не только лазерное оружие, но и новейшие средства радиоэлектронного подавления. В докладе отмечается, что часть спутников РФ, размещенных на орбите, имеют двойное назначение. Например, спутники наблюдения и обслуживания приближаются к неисправным спутникам и ремонтируют их. Однако, эти же спутники могут и атаковать другие сателлиты. Москва начала размещать их на орбите с 2017 года.

