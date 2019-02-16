Меркель поддержала «Северный поток-2», но пообещала, что Украина останется транзитером российского газа

Ангела Меркель, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118255-merkel-podderjala-severnyy-potok-2-no-poobeschala-chto-ukraina-ostanetsya-tranziterom.html

Racurs.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Мюнхене, прокомментировала ситуацию с газопроводом «Северный поток-2», который сторонники этого проекта планируют проложить по дну Балтийского моря.

По словам Меркель, она поддерживает президента Украины Петра Порошенко, но вопрос «Северного потока-2» для нее также очень важен, сообщает агентство «РБК-Украина».

«Геостратегически Европа не имеет права разрывать отношения с РФ», — заявила канцлер Германии во время панельной дискуссии в рамках конференции.

В то же время Меркель отметила, что новый газопровод не решит проблемы диверсификации поставщиков газа для Европы.

«Российский газ остается российским независимо от того, как он поступает — через Балтийское море или через Украину», — цитирует канцлера Германии издание «Европейская правда».

Поэтому, по словам Меркель, Германия продолжит искать новые источники поставок голубого топлива, в частности — будет использовать морские терминалы для получения сжиженного газа из США.

По мнению канцлера, Украина должна остаться транзитным государством, поскольку Германия, которая отказалась от атомной энергии, планирует увеличить потребление газа.

Напомним, ожидается, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности станет «самой важной и самой большой» за все время. Ведущие политики мира планируют рассмотреть, в частности, вопросы, возникающие из-за растущего противостояния Москвы и Запада.