Последствия поджога магазина «Рошен», фото: «Информатор»

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В совершенном вчера поджоге фирменного магазина «Рошен» в Дарницком районе Киева подозревают частного предпринимателя, который занимается оптовой торговлей кондитерскими изделиями.

Полицейские уже задержали злоумышленника. Об этом агентству УНН стало известно от источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина извне облил витрину легковоспламеняющимся веществом, после чего поджег ее.

По факту умышленного повреждения чужого имущества (ст. 194 Уголовного кодекса) осуществляется расследование.

Пожар произошел вчера во второй половине дня около 16.00. Очаг возгорания располагался снаружи сооружения на площади 5 кв. м. Спасатели довольно быстро прибыли по вызову и вскоре пожар был ликвидирован.

Погибших и травмированных в результате этого инцидента нет.

По информации издания «Информатор», свидетели инцидента видели мужчину в военной форме, который подошел к магазину с ведром в руках, облил стену магазина неизвестным веществом и скрылся. После этого здание начало гореть.

Напомним, в январе вспыхнул масштабный пожар в правительственном квартале Киева. Очаг возгорания располагался на крыше в отселенном трехэтажном здании на улице Грушевского. Огонь быстро распространялся и смог охватить площадь 700 кв. м, создав угрозу распространения пожара на соседние здания. Работу пожарных осложняла плотная застройка. Спустя несколько часов сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание. Жертв и пострадавших нет.