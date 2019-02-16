Бывший советник Трампа переписывался с хакером, который взломал серверы Демократической партии во время президентских выборов

Роджер Стоун переписывался с хакером Guccifer 2.0, фото: Flickr

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Возглавляемая спецпрокуром США Робертом Мюллером следственная группа, расследующая российское вмешательство в американские выборы, обнаружила доказательства переписки бывшего советника действующего президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна с хакером и представителями сайта Wikileaks, который опубликовал данные, похищенные в 2016 году из серверов Демократической партии.

Эти данные включали документы Национального комитета Демпартии и личную переписку руководителей избирательной кампании главного соперника Трампа — Хиллари Клинтон, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на недавно обнародованные материалы соответствующего судебного процесса.

Отмечается, что следствию удалось получить доступ к десяткам интернет-акаунтов, через которые похищенные у Демократической партии документы могли распространяться. На одном из этих аккаунтов удалось обнаружить переписку между Стоуном и хакером, известным под ником Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за взлом серверов Демократической партии США, осуществленный летом 2016 года. Также обнаружена переписка Стоуна с Wikileaks.

В то же время, сам Стоун заявляет, что речь идет всего лишь о «невинных личных сообщениях в Твиттере», о которых он ранее уже сообщал комитету по разведке Конгресса США.

Стоун сотрудничал с Трампом во время президентских выборов 2016 года и поддерживал тесный контакт после их завершения. 25 января он был задержан по обвинению в препятствовании расследованию Конгресса, осуществлении давления на свидетелей и даче ложных показаний, однако впоследствии его отпустили под залог в размере 250 тыс. долл.

Напомним, недавно стало известно, что Мюллер требует для руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта тюремного заключения на срок от 19-ти до 24,4 лет.