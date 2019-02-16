Погода в Украине на 17 февраля: ветрено, но без осадков (КАРТА)

Следующие сутки в Украине пройдут без осадков

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Racurs.ua

Погоду в Украине 17 февраля синоптики обещают без осадков.

Направление ветра ожидается преимущественно западным и северо-западным, скорость 7−12 м/с, днем в восточных областях местами порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит -2 … +3°, днем — +5 … +10°, в западной и южной частях страны местами +11 … +14°, на севере Левобережья — +2 … +4°.

Такие погодные условия обусловлены влиянием мощного антициклона Dorit, который сейчас определяет погоду в Европе.

Погода в Киеве 17 февраля будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1 … +3°, днем поднимется до +7 … +9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове синоптики прогнозируют -1 … +1° ночью и +10 … +12° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе столбики термометров ночью опустятся до 0 … +2°, днем поднимутся до +10 … +12°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Днепре ожидается 0 … +2° днем и +7 … +9° ночью. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове температура воздуха ночью -1 … +1°, днем +4 … +6°. Ветер западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 17 февраля синоптики обещают -1 … +1° ночью и +7 … +9° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 февраля будет сравнительно спокойной, периодически ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, потепление, которое наблюдается в Украине в последнее время, спровоцировало цветения растений, что может вызвать увеличение количества случаев аллергии в ближайшие дни.