Настоящий shutdown: в Африке из-за аварии отключили электроснабжение в целой стране

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Вчера вечером Судан отключили от энергоснабжения, фото: Pxhere.
Настоящий shutdown: в Африке из-за аварии отключили электроснабжение в целой странеhttps://racurs.ua/n118256-nastoyaschiy-shutdown-v-afrike-iz-za-avarii-otkluchili-elektrosnabjenie-v-celoy-strane.htmlRacurs.ua
Расположенную на севере Африки страну Судан из-за аварии на электросетях вечером 15 февраля полностью отключили от энергоснабжения.
В заявлении представителя суданского Министерства водных ресурсов и электроэнергии отмечается, что авария на одной из подстанций постепенно привела к отключению всех участков энергосети из-за невозможности поддержания соответствующего напряжения и частоты тока, сообщает информационное агентство SUNA.
Этот случай отключения Судана от электросети стал уже четвертым. Предыдущий инцидент произошел в январе, еще два — в начале 2018 года.
Отмечается, что инженеры и техники начали постепенно перезапускать станции и восстанавливать работу сети. Причины инцидента будут устанавливать после восстановления энергоснабжения.
По одной из версий, проблемы с энергосетью Судана, население которого составляет более 40 млн человек, возникают из-за реализации проекта по созданию совместной с Египтом энергетической сети мощностью 300 МВт. Это, вероятно, в настоящее время перегружает энергосеть Судана.
Напомним, недавно СБУ обнародовала доказательства причастности боевиков частной российской военной компании «Вагнера» к подавлению демократических протестов в Судане в начале 2019 года.