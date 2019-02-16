Климкин сообщил, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях (ВИДЕО)

Павел Климкин. Фото: Газета «День»

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Новые персональные санкции против Российской Федерации объявит Европейский Союз в понедельник, 18 февраля.

Также в ЕС планируют обсудить план реальной помощи украинскому Донбассу и южным регионам. Об этом 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщила пресс-служба МИДА в Facebook.

«Конечно, там будут персональные санкции, вы об этом услышите от Федерики Могерини. Но для меня главное не это. Главное, что на этом заседании будет обсуждаться план реальной помощи украинскому Донбассу и югу», — отметил глава украинского министерства.

По словам Климкина, сейчас самое важное — это программа помощи Евросоюза для южных областей и Донбасса, который пострадал в результате агрессии России.

«Чтобы это не ограничилось двумя, тремя проектам, поскольку у нас на сегодня два приоритета. Один — это инфраструктурные проекты и другой — это проекты, чтобы поддержать людей», — заверил Климкин.

Ранее сообщалось, что в Сенат США внесли проект документа, получившего неофициальное название «санкции из ада». Он является модификацией законопроекта «О защите от агрессии Кремля». В Вашингтоне уверяют, что такие меры являются ответом на вмешательство России в выборы США и инцидент с украинским Военно-морским флотом в Керченском проливе.