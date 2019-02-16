В Албании участники митинга штурмовали здание правительства, полиция применила силу (ФОТО, ВИДЕО)

Протест в Албании. Фото: Antonio Çakshiri в Twitter

https://racurs.ua/n118259-v-albanii-uchastniki-mitinga-shturmovali-zdanie-pravitelstva-policiya-primenila-silu-foto-video.html

Racurs.ua

Антиправительственный митинг в Тиране, который устроили оппозиционеры из Демократической партии, перерос в столкновения с полицией.

Оппозиционеры и противники политики действующего правительства собрались на митинг в субботу, 16 февраля. Граждане выступили против коррумпированности и неэффективности кабинета министров. Об этом сообщает AP.

Митингующие пришли к зданию правительства, которое охраняли сотни сотрудников полиции. Люди требовали отставки правительства и назначить досрочные выборы. Потом некоторые демонстранты начали бросать коктейли Молотова и жечь файеры. Впоследствии они пытались штурмом взять правительственное здание, ломали двери.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. В результате столкновений появились пострадавшие.

Напомним, 25 января в греческом городе Катерини граждане, недовольные сделкой с Македонией, штурмовали правительственное здание. Люди атаковали полицию, забросав правоохранителей камнями. В ход пустили и палки. В результате столкновений три работника полиции оказались в больнице.