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Ракурс
Протест в Албании. Фото: Antonio Çakshiri в Twitter

В Албании участники митинга штурмовали здание правительства, полиция применила силу (ФОТО, ВИДЕО)

16 фев 2019, 15:50
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Антиправительственный митинг в Тиране, который устроили оппозиционеры из Демократической партии, перерос в столкновения с полицией.

Оппозиционеры и противники политики действующего правительства собрались на митинг в субботу, 16 февраля. Граждане выступили против коррумпированности и неэффективности кабинета министров. Об этом сообщает AP.

Митингующие пришли к зданию правительства, которое охраняли сотни сотрудников полиции. Люди требовали отставки правительства и назначить досрочные выборы. Потом некоторые демонстранты начали бросать коктейли Молотова и жечь файеры. Впоследствии они пытались штурмом взять правительственное здание, ломали двери.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. В результате столкновений появились пострадавшие.

Фото: Antonio Çakshiri в Twitter

Напомним, 25 января в греческом городе Катерини граждане, недовольные сделкой с Македонией, штурмовали правительственное здание. Люди атаковали полицию, забросав правоохранителей камнями. В ход пустили и палки. В результате столкновений три работника полиции оказались в больнице.


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