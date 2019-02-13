Национальная забастовка парализовала Бельгию: профсоюзы требуют повышения зарплат (ФОТО, ВИДЕО)

Национальная забастовка парализовала Бельгию: профсоюзы требуют повышения зарплат / Фото: Trend.Az

https://racurs.ua/n118115-nacionalnaya-zabastovka-paralizovala-belgiu-profsouzy-trebuut-povysheniya-zarplat-foto-video.html

Racurs.ua

Всеобщая забастовка в Бельгии проходит в среду, 13 февраля. Воздушное движение над Бельгией на сутки закрыли еще вчера в 22.00. Масштабную акцию организовали три бельгийских профсоюза, главное требование которых — повысить заработную плату.

СМИ Бельгии сообщают, что многие работники откликнулись на призыв профсоюзов и сегодня участвуют в забастовке. В стране практически парализовано железнодорожное сообщение, за исключением отдельных поездов. Несколько трамваев и автобусов работают в Валлонии и Брюсселе, пишет издание Lesoir.

На дорогах наблюдается — «тихая» ситуация, движения автомобилей практически нет. Многие магазины и супермаркеты закрыты. Минимальное обслуживание гарантируется в больницах.

Напомним, 12 февраля сообщалось об отмене свыше 400 авиарейсов в Бельгии из-за общенациональной забастовки. 13 февраля в стране запрещены полеты самолетов, летающих на высоте ниже 8 тыс. м над уровнем моря.

В Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО и многих учреждений ЕС, в среду проходят встречи министров обороны.