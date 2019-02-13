Численность американских войск увеличат в Польше. Фото: Life.ru

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Численность американских войск будет увеличена в Польше. Сейчас в стране находится около 4 тыс. американских солдат.

США планируют значительно увеличить военный контингент в восточноевропейской стране. Это произойдет в рамках увеличения активности администрации Трампа в Центральной Европе, заявила в интервью Financial Times посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер, сообщает «Польское радио».

Также Мосбахер назвала цифру, на которую увеличится военный контингент в Польше. По ее словам, количество американских солдат увеличится на несколько сотен человек.

Посол отметила, что Польша намерена и готова играть роль в укреплении оборонительных механизмов Европы. Поляки уже инвестируют 2% ВВП в оборонную сферу и собираются модернизировать свою армию на 40 млрд долл.

Мосбахер также акцентировала внимание на том, что США и Польша имеют общие интересы. Это и доказывает запланированное на сегодня подписание между двумя странами договора о поставках ракетных артиллерийских мобильных систем HIMARS.