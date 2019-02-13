Двое киевлян подхватили в Таиланде лихорадку, которую переносят комары. Фото: Хабар 24

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Лихорадкой Чикунгунья киевляне заразились в результате укусов комаров, отдыхая в Таиланде.

Врачи подтвердили два случая заболевания в Киеве. Больные проходили лечение в Александровской клинической больнице в декабре 2018 года. После улучшения состояния здоровья их выписали с неподтвержденными диагнозами — с подозрениями на острую вирусную инфекцию или малярию. Но уже после того, как больных отпустили домой, был установлен точный диагноз, сообщает сегодня сайт Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Был проведен иммуно-флюоресцентный анализ, в результате которого специалисты получили диагностические титры JgM и IgG и слабоположительный к JgM и IgG — в иммуноблоте.

«Ретроспективно выявлены два случая лихорадки Чикунгунья у жителей Киева», — подытожили в центре.

Лихорадка Чикунгунья — это вирусное заболевание, которое переносят комары. Источниками возбудителя в природе являются обезьяны и некоторые другие животные, а также больные люди. Симптомы лихорадки гриппоподобные — внезапное повышение температуры тела, боль в голове, спине и суставах, возможны высыпания на коже. В редких случаях бывают осложнения в виде менингоэнцефалитов, эндокардитов и даже летальный исход.

Предотвратить заболевание можно, защитив себя от укусов комаров и москитов, особенно во время пребывания на эндемичных для болезни территориях. Заболевание распространено в Африке и Азии (Филиппины, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Пакистан, Южная Индия).