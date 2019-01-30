«Форт Трамп» в Польше: в Брюсселе обсуждают размещение постоянной военной базы США / Фото: orgs.one

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Идею создания «Форт Трамп» в Польше обсудили в Брюсселе. Политики, журналисты и эксперты оборонной сферы рассматривали проект размещения на территории Польши постоянной базы армии США.

Среди участников обсуждения возник спор относительно перспектив этой инициативы, пишет польское издание Gazeta Polska Codziennie. Рекомендации по проекту базы США в Польше Пентагон должен представить в феврале.

В сентябре прошлого года польский президент Анджей Дуда предложил США разместить на своей территории постоянную военную базу «Форт Трамп». На встрече в Белом доме с Трампом Дуда пояснил, что американская база будет оплотом против угрозы со стороны России. Трамп подтвердил, что Вашингтон рассматривает запрос Варшавы. Сейчас американские военнослужащие находятся в Польше на временной, ротационной основе. Стоимость проекта создания американской военной базы в Польше может составить 2 млрд долл.

По словам автора рапорта о «Форте Трамп», журналиста Politico и эксперта аналитического центра Friends of Europe в Брюсселе Пола Тейлора, у американцев нет оснований для переноса постоянной базы Вооруженных сил США и перевода части солдат из стран Ближнего Востока в Польшу.

В определенный момент дискуссия по вопросам обороны и безопасности уступила место политическим делам. По мнению Тейлора, Варшава должна решить спор о своей судебной реформе с Европейской комиссией, а также отказаться от репараций, которые Польша требует от Берлина. Тейлор также призвал Варшаву вести диалог с Россией, поскольку перспектива наступления РФ «не является самой большой угрозой для Польши». Однако с этими тезисами не согласились польские евродепутаты.

Напомним, в 2017 году Пентагон анонсировал строительство новых военных баз в Восточной Европе, Исландии и Норвегии. Для сдерживания агрессии РФ Вашингтон запланировал потратить в 2018 году на строительство военных объектов в Европе 214 млн долл.