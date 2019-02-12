Воздушное движение над Бельгией запретили из-за забастовки

Воздушное движение запретили над Бельгией из-за забастовки. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n118086-vozdushnoe-dvijenie-zapretili-nad-belgiey-iz-za-zabastovki.html

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Воздушное движение над Бельгией закрыто на сутки: с 22.00 12 февраля до 22.00 13 февраля.

Отмечается, что причиной запрета воздушного движения над страной стала всеобщая забастовка, о проведении которой объявили профсоюзы, сообщает диспетчерская служба Бельгии Skeyes.

В службе также сообщили, что они не владеют информацией о том, какое количество сотрудников примет участие в забастовке. В то же время, работники Skeyes не должны сообщать в службу о намерении присоединиться к национальной акции.

Отмечается, что сейчас в диспетчерской службе не владеют информацией о том, будет ли присутствовать завтра на работе необходимое количество сотрудников для выполнения особо важных функций при выполнении взлета и посадки авиатранспорта.

В то же время забастовка не скажется на расписании движения поездов международного сообщения.