ВСУ впервые в истории примут участие в параде по случаю Дня Бельгии. Фото:

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Збройні сили України уперше в історії візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії.

Подія відбудеться у вівторок, 21 липня, у Брюсселі. У параді візьмуть участь 23 українські військові. Водночас президент України Володимир Зеленський до столиці Бельгії не приїде. Про це повідомили бельгійський міністр оборони Тео Франкен та видання VRT.

21 липня вперше в історії в параді візьме участь український загін. Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь, — написав Франкен.

Як відомо, Національний день Бельгії відзначають щороку 21 липня. Саме того дня у 1831 році перший король Бельгії Леопольд I склав присягу, що стало символом становлення країни як незалежної конституційної монархії. З цієї нагоди в цей день відбувається військовий парад, офіційні церемонії та святкові заходи.

Нагадаємо, це вже другий такий захід за участю українських військових. Так, 14 липня військовослужбовці Збройних сил України пройшли парадом до Дня взяття Бастилії у Франції. Тоді в небі над Парижем також були два Mirage 2000, якими керували українські пілоти.

Джерело: VRT