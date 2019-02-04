Забастовка в аэропорту Германии вызвала отмены и задержки авиарейсов / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Забастовка в аэропорту Гамбурга вызвала задержку и отмену около 60-ти авиарейсов. С помощью протестной акции профсоюз Verdi намерен добиться повышения зарплаты для почти тысячи сотрудников наземного транспорта воздушных ворот.

4 февраля в аэропорту объявлена предупредительная забастовка персонала, когда члены профсоюза Verdi не выходят на работу на весь день, начиная с 3.00 ночи, пишет DW.

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы. В гамбургском аэропорту советуют пассажирам сдавать минимальное количество багажа, а также запастись терпением. Всего на 4 февраля в аэропорту были запланированы 388 рейсов — 194 вылета и 194 посадки.

Профсоюз Verdi выступает за повышение зарплаты персоналу на 275 евро в месяц. Ранее профсоюз на протяжении определенного времени добивался повышения почасовой оплаты труда до 20 евро для всех работников, задействованных в проверках в зоне контроля.

Напомним, 7 января персонал службы безопасности провел забастовку в двух аэропортах Берлина, что привело к серьезным нарушениям графика авиаперевозок. Тогда предстaвители Verdi зaявили, чтo рабoтoдaтели сaми спровоцировали стрaйк, предложив повысить зарплаты всего нa 2% в течение двух лет.