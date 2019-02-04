Монету-писанку номиналом 20 долл. выпустили в Канаде. Фото: Збруч

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Монету-писанку выпустил монетный двор Канады. Сообщается, что это уже четвертая монета в форме писанки, которую выпустили в стране.

Монета-писанка изготовлена ​​из чистого серебра, имеет вес 31,8 гр и номинал 20 канадских долларов. Монета расписана интересным орнаментом в желто-черных цветах с вкраплениями серебра. На оборотной стороне монеты отчеканен профиль королевы Елизаветы II, сообщают УНН со ссылкой на Королевский канадский монетный двор.

Отмечается, что выпуск монеты-писанки был посвящен памятнику в городе Вегревиль в провинции Альберта. Там установлена писанку весом более 2 тыс. кг. Памятник пасхальному яйцу в канадском городе был установлен к 100-летию столетию Королевской канадской конной полиции.

Тираж новой монеты-писанки составит 5 тыс. штук, а заказать ее можно будет с 5 февраля.