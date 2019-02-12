Название Македонии изменено официально. Фото: Известия

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Название Македонии изменено официально. Как и предполагает договор с Грецией, балканская страна будет называться Северная Македония.

Сегодня, 12 февраля, вступили в силу изменения в Конституцию страны и закон, который внедрял эти изменения. Отмечается, что это произошло после публикации документов в правительственном официальном вестнике страны, сообщает пресс-служба правительства страны.

Из-за названия Македония балканская страна не могла стать членом НАТО. Афины блокировали вступление страны в НАТО из-за созвучности названия Македонии с историческим греческим регионом. Греки выражали опасения, что Македония сможет выдвинуть территориальные претензии. Впрочем, спор, который длился около 30 лет, закончился изменением названия балканской страны.

Напомним, что 5 февраля был подписан протокол о присоединении Республики Северная Македония в НАТО. А 9 февраля греческий парламент ратифицировал документ о вступлении страны в Альянс.

Отметим, что относительно изменения названия в Македонии прошел референдум. Большинство граждан не поддержали такую ​​инициативу. Однако отмечалось, что референдум имел лишь консультативный характер.