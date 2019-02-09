Парламент Греции поддержал вступление Республики Северная Македония в НАТО

Парламент Греции поддержал протокол о вступлении Македонии в НАТО, фото: Flickr

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Racurs.ua

Парламент Греции, несмотря на сопротивление оппозиционных партий, вчера вечером поддержал протокол о вступлении Македонии в военный блок НАТО.

За ратификацию соответствующего документа проголосовали 153 депутата, против были 140. Один народный избранник воздержался. В целом присутствовали 294 депутата. Всего в греческом парламенте 300 мест. Об этом сообщает издание Kathimerini.

По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, это голосование «завершало важнейшую часть греческих обязательств».

Греция в течение долгого времени стояла на пути интеграции Македонии в Евросоюз и НАТО. Причина этого заключалась в названии бывшей югославской республики, аналогичном названию одной из северных провинций Греции, поэтому греки опасались возможных территориальных претензий со стороны соседа. Спор о названии Македонии длилсяі долгих 27 лет.

В прошлом году Греция и Македония нашли выход из этой ситуации. Премьер-министры двух стран договорились, что официальное название Македонии изменят на Северная Македония.

Переименование страны парламент Македонии поддержал 11 января 2019 года.

6 февраля Североатлантический совет и Македония подписали в Брюсселе протокол о присоединении этой балканской страны к НАТО.

Напомним 25 января греческий парламент поддержал соглашение об изменении названия Македонии.