В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Карпаты, фото: facebook.com/lavyny.official

https://racurs.ua/n117937-v-karpatah-sohranyaetsya-lavinnaya-opasnost.html

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В Ивано-Франковской области, в связи с оттепелью, 11 февраля ожидается значительная (3-го уровня) лавинная опасность в Карпатских горах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

3-й уровень лавинной опасности означает, что на большинстве склонов снежный покров является недостаточно стабильным, существует угроза схода лавин, прежде всего на крутых склонах.

Ожидается спонтанный сход лавин средних размеров. Возможны также случаи одиночного схода лавин больших размеров. Также существует вероятность провоцирования схода лавин человеком.

В течение 8−10 февраля в Карпатах сохранится 2-й (умеренный) уровень лавинной опасности. При этом уровне опасности склоны гор в целом достаточно стабильны, спонтанный сход лавин маловероятен. Однако опасность лавин существует, особенно на крутых склонах.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщали о десяти случаях схода лавин в Карпатах всего за несколько дней. Большинство инцидентов произошли в Закарпатской области, двое — на вершине Пожежевская в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что убытки в результате этих происшествий не зафиксированы.