Греческий парламент одобрил изменение названия Македонии. Фото:

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Парламент Греции поддержал изменение названия Македонии. Соответствующее соглашение ратифицировали сегодня, 25 января, греческие парламентарии.

Отмечается, что ратификация соглашения была на грани срыва, члены ультраправой партии «Золотой рассвет» были против и пытались навредить голосованию по этому вопросу. Впрочем, «за» ратификацию высказались 153 депутата, сообщает «Европейская правда».

Отныне балканская страна будет называться Республика Северная Македония. За изменение названия в Греции обещали перестать блокировать вступление Македонии в НАТО и Европейского Союза.

Ратификацию соглашения греческим парламентом уже прокомментировали в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что это шаг принесет пользу народам обеих государств и позволит балканской стране присоединиться к НАТО и ЕС. Курц заверил в поддержке Северной Македонии Австрией на этом пути.

Напомним, спор о названии Македонии возник еще в 1991 году после распада Югославии. Греция выступила против названия новой республики, отметив, что она идентична названию одного из регионов страны.

Ранее сообщалось, что македонцы не поддержали переименование страны на референдуме. Впрочем, реферндум имел статус консультативного и его результаты не имели юридических последствий.