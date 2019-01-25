В строительство газопровода Baltic Pipe Евросоюз инвестирует 215 млн евро (КАРТА)

Cтроительство газопровода Baltic Pipe. Фото: obrazovaka.ru

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Евросоюз выделит из бюджета почти 215 млн евро с целью финансирования строительства газопровода Baltic Pipe. Он соединит газотранспортную систему Польши и Дании.

Тот факт, что Еврокомиссия поддержала финансирование газопровода, свидетельствует о его необходимости и качестве. Baltic Pipe обеспечит непрерывные поставки газа потребителям в этом регионе. Такое заявление сделал эксперт Войцех Якубик в интервью для польского издания Gazeta Polska Codziennie, передает «Польское радио».

Выделенные из бюджета ЕС деньги используют для проведения строительных работ на морских и сухопутных участках газопровода. Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский также отметил, что выделение такой суммы денег на газпровод свидетельствует о том, что Еврокомиссия поддерживает это строительство, потому что оно является очень важным для ЕС.

Также он рассказал о сроках начала строительства газопровода. По его словам, строительство начнут, как только получат все необходимые разрешения. Оно должно стартовать в 2020 году.

Напомним, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала с украинской компанией «Энергетические ресурсы Украины» новый контракт на поставку газа.