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Неизвестные обстреляли машину адвоката на Днепропетровщине. Фото: Цензор.НЕТ
Неизвестные обстреляли автомобиль адвоката на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n117278-neizvestnye-obstrelyali-mashinu-advokata-na-dnepropetrovschine-foto.htmlRacurs.ua
Неизвестные обстреляли машину адвоката в Днепропетровской области сегодня около 1.00 ночи.
Нападение было совершено на председателя Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяну Лещенко, когда она подъезжала к своему дому, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Выстрелы были сделаны из травматического оружия. В результате нападения адвокат и другие пассажиры автомобиля не пострадали, на машине остались следы от пуль.
В НААУ отмечают, что нападение на адвоката произошло накануне конференции адвокатов Днепропетровской области, на которой должны избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.
Напомним, в Киеве неизвестные напали на журналистов и топором повредили их машину. Правоохранители задержали девять подозреваемых.