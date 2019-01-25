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Ракурс
Неизвестные обстреляли машину адвоката на Днепропетровщине. Фото: Цензор.НЕТ

Неизвестные обстреляли автомобиль адвоката на Днепропетровщине (ФОТО)

25 янв 2019, 15:44
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Неизвестные обстреляли машину адвоката в Днепропетровской области сегодня около 1.00 ночи.

Нападение было совершено на председателя Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяну Лещенко, когда она подъезжала к своему дому, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Выстрелы были сделаны из травматического оружия. В результате нападения адвокат и другие пассажиры автомобиля не пострадали, на машине остались следы от пуль.

В НААУ отмечают, что нападение на адвоката произошло накануне конференции адвокатов Днепропетровской области, на которой должны избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.

Невідомі з травматичної зброї обстріляли автівку адвоката. Фото: unba.org.ua

Напомним, в Киеве неизвестные напали на журналистов и топором повредили их машину. Правоохранители задержали девять подозреваемых.

Источник: Ракурс


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