Неизвестные обстреляли автомобиль адвоката на Днепропетровщине (ФОТО)

Неизвестные обстреляли машину адвоката на Днепропетровщине. Фото: Цензор.НЕТ

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Racurs.ua

Неизвестные обстреляли машину адвоката в Днепропетровской области сегодня около 1.00 ночи.

Нападение было совершено на председателя Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяну Лещенко, когда она подъезжала к своему дому, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Выстрелы были сделаны из травматического оружия. В результате нападения адвокат и другие пассажиры автомобиля не пострадали, на машине остались следы от пуль.

В НААУ отмечают, что нападение на адвоката произошло накануне конференции адвокатов Днепропетровской области, на которой должны избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.

Напомним, в Киеве неизвестные напали на журналистов и топором повредили их машину. Правоохранители задержали девять подозреваемых.