За «чрезмерный» лай собак ночью будут штрафовать владельцев животных во Франции. Фото: Zoonoz.ru

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За «чрезмерный» лай собак ночью будут штрафовать жителей городка Фекьер, расположенного на севере Франции.

Отмечается, что подобные меры предложил ввести мэр Жан-Пьер Естиенн для того, чтобы уменьшить собачий шум в городе, сообщает ВВС.

Естиенн отметил, что собаки лают и днем ​​и ночью, не позволяет расслабиться и мешает отдыхать. Также он отметил, что штрафовать жителей города за незначительный лай домашних любимцев не будут. Штраф в размере 68 евро получат лишь те, чьи собаки лают постоянно.

Согласно указу о запрете на сильный лай собак, также нельзя оставлять собак в закрытых помещениях, если хозяев нет дома, чтобы не провоцировать животных лаять. В то же время собаки, которые лают, должны находиться внутри помещения, чтобы не беспокоить соседей.

Также отмечается, что это указ был принят из-за одного жителя. У одной женщины живет пять больших собак, которые постоянно лают. Разговоры и уговоры не дали никакого результата, поэтому был издан соответствующий указ.