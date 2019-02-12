Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Древнейший случай заболевания раком обнаружили ученые. Фото: ИноСМИ

Древнейший случай заболевания раком обнаружили ученые

12 фев 2019, 21:17
999

Древнейший случай заболевания раком обнаружили немецкие ученые в ходе исследования окаменелых останков древнего вида Pappochelys rosinae.

Отмечается, что ученые из Берлинского университета обнаружили остатки раковой опухоли в кости динозавра. Существо, у которого обнаружили клетки заболевания, жило 240 млн лет назад, сообщает Daily Star.

Радиолог доктор Патрик Асбах, который исследовал остатки кости, сообщил, что найденные остатки кости выглядят, как остеогенная саркома у людей. Он отметил, что было интересно выявить эту болезнь у вымерших животных.

Окаменелые остатки животного, похожего на черепаху, были найдены еще в 2015 году на юго-западе Германии. Однако следы опухолей ученые обнаружили только на этой неделе с помощью компьютерной томографии.

Добавим, самые древние следы рака у человека были обнаружены в останках скелета старше 1,7 млн лет.

Напомним, ранее в Минздраве назвали наиболее действенные способы борьбы с раком. В ведомстве отметили, что большинство форм онкозаболеваний можно вылечить на начальных стадиях.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше