Древнейший случай заболевания раком обнаружили ученые. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n118083-drevneyshiy-sluchay-zabolevaniya-rakom-obnarujili-uchenye.html

Racurs.ua

Древнейший случай заболевания раком обнаружили немецкие ученые в ходе исследования окаменелых останков древнего вида Pappochelys rosinae.

Отмечается, что ученые из Берлинского университета обнаружили остатки раковой опухоли в кости динозавра. Существо, у которого обнаружили клетки заболевания, жило 240 млн лет назад, сообщает Daily Star.

Радиолог доктор Патрик Асбах, который исследовал остатки кости, сообщил, что найденные остатки кости выглядят, как остеогенная саркома у людей. Он отметил, что было интересно выявить эту болезнь у вымерших животных.

Окаменелые остатки животного, похожего на черепаху, были найдены еще в 2015 году на юго-западе Германии. Однако следы опухолей ученые обнаружили только на этой неделе с помощью компьютерной томографии.

Добавим, самые древние следы рака у человека были обнаружены в останках скелета старше 1,7 млн лет.

Напомним, ранее в Минздраве назвали наиболее действенные способы борьбы с раком. В ведомстве отметили, что большинство форм онкозаболеваний можно вылечить на начальных стадиях.