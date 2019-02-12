Избиение активистов в Киеве: суд арестовал на два месяца полицейского. Фото: Народна правда

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Полицейскому, который избил лежащего активиста, суд избрал меру пресечения.

Печерский районный суд Киева избрал сотруднику Подольского управления полиции Киева Василию Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Также суд назначил залог в размере 115 тыс. грн. Отметим, что прокурор по ходатайству следователя просил об аресте без права внесения залога. Также суд отстранил полицейского от исполнения должностных обязанностей сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили полицейскому о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 февраля правоохранители задержали участников акции «Кто заказал Гандзюк» и доставили их в Подольское управление полиции Киева. Поддержать своих товарищей пришла группа лиц. Тогда же и произошло столкновение между полицейскими и активистами. Правоохранители сообщили о штурме отделение полиции, а активисты заявили об избиении. Участники акции выложили в сеть видео, где видно, как полицейские бьют лежащих активистов. Впоследствии, в прокуратуре сообщили о расследовании факта избиения активистов правоохранителями.