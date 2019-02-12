В поисках еды: амурские тигры начали заходить в российские города (ФОТО, ВИДЕО)

Массовое нашествие амурских тигров в России. Фото: Русское географическое общество

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Racurs.ua

В России зафиксировали массовое нашествие амурских тигров. Дикие животные стали выходить к населенным пунктам.

В некоторых районах российского Приамурья уже введено чрезвычайное положение. Местная администрация просит жителей проявлять бдительность. Также россиянам не рекомендуют выходить по вечерам из дому, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что от прогулок диких животных появились первые жертвы. Тигры нападают на собак и на скот. Местные жители активно делятся фотографиями и информацией о тиграх в соцсетях. Следы тигров находят не только в парках и лесопосадках, но и во дворах жилых домов и школ.

Экологи назвали причину, по которой тигры вышли к людям. Они считают, что кормовая база в лесах обеднела и хищники вынуждены искать новые способы пропитания. Также отмечается, что в этом году зимой выпало небольшое количество снега и покров не был полностью сформирован. Возможно из-за этого у них сбились привычные жизненные ритмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Архангельской области в населенные пункты вышли белые медведи. В регионе также было введено чрезвычайное положение.