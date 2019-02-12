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Массовое нашествие амурских тигров в России. Фото: Русское географическое общество
В поисках еды: амурские тигры начали заходить в российские города (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118080-massovoe-nashestvie-amurskih-tigrov-v-rossii.htmlRacurs.ua
В России зафиксировали массовое нашествие амурских тигров. Дикие животные стали выходить к населенным пунктам.
В некоторых районах российского Приамурья уже введено чрезвычайное положение. Местная администрация просит жителей проявлять бдительность. Также россиянам не рекомендуют выходить по вечерам из дому, сообщает Газета.ru.
Отмечается, что от прогулок диких животных появились первые жертвы. Тигры нападают на собак и на скот. Местные жители активно делятся фотографиями и информацией о тиграх в соцсетях. Следы тигров находят не только в парках и лесопосадках, но и во дворах жилых домов и школ.
Экологи назвали причину, по которой тигры вышли к людям. Они считают, что кормовая база в лесах обеднела и хищники вынуждены искать новые способы пропитания. Также отмечается, что в этом году зимой выпало небольшое количество снега и покров не был полностью сформирован. Возможно из-за этого у них сбились привычные жизненные ритмы.
В лесу в Приморском крае очевидцы засняли на видео амурского тигра. И тигр, и люди повели себя нормально. Тигр, поняв, что затаиться за сугробом не получиться, как красивый и гордый зверь вышел и притворился деревом. Люди не стали покидать авто, засняли хищника и удалились. Звук мы отключили ввиду ненормативной лексики, выражающей крайнее удивление. ENG: In Primorsky Krai, an amur tiger got filmed on video. Both the tiger and the people behaved natural. The tiger, having understood that it is impossible to hide behind a snowdrift, acted as beautiful and proud beast — came out and pretended to be a tree. People did not leave the car, filmed a predator and left. We turned off the sound due to profanity, expressing extreme surprise. #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #amurtigercenter #amurtiger #tiger #siberiantiger #приморскийкрай #wildlife #animals
Напомним, ранее сообщалось, что в Архангельской области в населенные пункты вышли белые медведи. В регионе также было введено чрезвычайное положение.