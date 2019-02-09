Белые медведи оккупировали часть России: местные жители боятся выходить из дома. Фото: Моя планета

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Белые медведи оккупировали городской округ Новая Земля, который входит в состав Архангельской области России. Отмечается, что остров Новая Земля расположен на Крайнем севере.

Из-за массового нашествия белых медведей в Новой Земле сегодня, 9 февраля, решили ввести чрезвычайное положение, сообщает пресс-служба Архангельской области России.

Отмечается, что с декабря 2018 года по февраль 2019-го количество диких животных, которые здесь живут увеличилось в несколько раз. Так, на территории одного из районов находится около 50 белых медведей.

Россияне напуганы таким соседством, поскольку медведи входят в жилые дома и служебные помещения. Также уже были зафиксированы случаи агрессии животных по отношению к людям. Из-за скопления диких зверей родители не отправляют детей в школы и садики.

Работники спецслужб пытались отогнать диких животных с помощью свето-шумовых сигналов и полицейских машин. Однако медведи поняли, что им ничего не угрожает и уже не реагируют на выше перечисленные средства. Также отмечается, что Росприроднадзор не позволяет отстреливать медведей из-за того, что этот вид занесен в Красную книгу.