Киевлянин выкрал более 720 тыс. грн из криптокошельков. Фото: Комсомольская правда

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Racurs.ua

Киевлянин похитил более 720 тыс. грн из криптокошельков электронных счетов клиентов. Злоумышленник работал программистом в британской бирже онлайн обмена денег и имел доступ к информации, которая помогла ему украсть электронные деньги.

Отмечается, что кражу электронных денег он осуществлял в несколько этапов. Сначала он отслеживал клиентов, которые редко посещают свои аккаунты и не установили сложную систему аутентификации, сообщают в пресс-службе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Затем злоумышленник добавлял к аккаунтам новые контакты и адреса электронных ящиков, к которым он имел доступ. После этого киевлянин проводил процедуру восстановления паролей, которые уже направлялись на указанные ним контакты.

Средства клиентов британской биржи он выводил через онлайн обменники. Отмечается, что похищенные средства он тратил на азартные игры и онлайн симуляторы.

Правоохранители подозревают киевлянина в совершении действий предусмотренных ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.