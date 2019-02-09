Смартфоны с самым высоким уровнем излучения назвали эксперты (ИНФОГРАФИКА)

Смартфоны с самым высоким уровнем излучения назвали эксперты. Фото: iTechua

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Racurs.ua

Смартфоны с высоким и низким уровнем излучения назвали эксперты. Согласно данным исследования, самый высокий уровень излучения у моделей смартфонов китайской фирмы Xiaomi.

Так, первые места рейтинга заняли смартфоны Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max 3, OnePlus 6T и HTC U12 life, сообщается в рейтинге, который обнародовала компания Statista в Twitter.

Стоит добавить, что в рейтинг самых радиационных смартфонов также вошли гаджеты Google Pixel, Sony Xperia и две модели компании Apple — Iphone 7 и IPhone 8. Всего в антиретинг были включены 16 моделей смартфонов.

Эксперты также составили и альтернативный рейтинг со смартфонами, излучающими наименьшее количество радиации. Первую позицию в рейтинге занял смартфон Samsung Galaxy Note 8. Также наименьшее количество излучений идет от моделей ZTE, LG и Motorola. Добавим, что смартфоны компании Samsung заняли половину позиций в рейтинге гаджетов с наименьшим излучением.