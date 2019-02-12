Убийство Гандзюк: меру пресечения Мангеру продолжат избирать завтра (ВИДЕО)

Убийство Гандзюк: меру пресечения Мангеру продолжат избирать завтра. Фото: DonPress.com

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Racurs.ua

Избрание меры пресечения Владиславу Мангеру Шевченковский районный суд Киева продолжит завтра.

Сегодня, в райсуде Киева судьи начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Мангеру. Впрочем, был объявлен перерыв до 12.30 13 февраля, сообщают УНН.

Отмечается, что защита Мангера подала ряд ходатайств. Адвокаты главы Херсонского облсовета просили суд допросить подозреваемых по этому делу Игоря Павловского и Сергея Торбина. Однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

Напомним, вчера, 11 февраля, Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Дома у подозреваемого прошли обыски.

Также вчера на брифинге генпрокурор Юрий Луценко рассказал версию прокуратуры о том, как Мангер готовил убийство. По словам Луценко, председатель облсовета предложил Павловскому и Торбину спланировать убийство активистки. За это он передал им около 10 тыс. грн на приобретение орудия убийства и еще более 5 тыс. долл. за убийство.