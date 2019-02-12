Главные новости 12 февраля: столичный райсуд начал избирать меру пресечения Мангеру, а украинских моряков оставили под стражей

Главные новости 12 февраля. Фото: Народная Правда

https://racurs.ua/n118079-glavnye-novosti-12-fevralya-stolichnyy-raysud-nachal-izbirat-meru-presecheniya-mangeru.html

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Главной новостью 12 февраля можно назвать заседание в Шевченковском районном суде Киева, на котором избирают меру пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк. Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вчера сообщили о подозрении, а сегодня суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Мангер приехал в суд с тремя адвокатами. Свою причастность к организации убийства Екатерины Гандзюк отрицает. Прокуратура настаивает на аресте без альтернативы залога.

Сегодня также продолжились судебные прения в Киевском райсуде Харькова. Здесь рассматривается дело о смертельном ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Адвокаты Дронова попросили суд оправдать их подзащитного из-за недоказанности наличия в действиях второго водителя состава преступления. По словам адвокатов, положение его машины на тот момент никому не угрожало, к тому же он не мог предвидеть скорость, с которой двигался «Лексус» Зайцевой. Заседание суда было перенесено на 19 февраля.

В России суд признал законным продление меры пресечения восьми украинским морякам. Защита ходатайствовала о приобщении к делу копий резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с требованием немедленного освобождения захваченных моряков и обращения с ними в соответствии с нормами Женевских конвенций. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. В частности, под арестом оставили Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

А на Львовщине закрыли на карантин 231 учебное заведение. Отмечается, что учебный процесс приостановлен в школах и садиках из-за заболеваемости детей гриппом и корью. Не работают все школы в Дрогобыче и Каменка-Бугском районе. Также карантин введен в некоторых учебных заведениях Бродковского, Городоцкого, Жидачевского, Николаевского, Пермешлянского, Пустомытовского и Самборского районов, Бисковицского ОТО и Львова.