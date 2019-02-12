Грипп в Украине: 231 учебное заведение закрыли на карантин на Львовщине. Фото: Izhlife

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Карантин объявлен в 231 учебном заведении Львовской области из-за заболеваемости детей гриппом и корью.

Сейчас обучение приостановлено во всех школах и садиках города Дрогобыча, Каменка-Бугского района, сообщила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий.

Также карантин введен в некоторых школах Бродковского, Городоцкого, Жидачевского, Николаевского, Пермешлянского, Пустомытовского и Самборского районов и в одной школе Бисковицкого ОТО.

Во Львове не работают школа № 77 и Экономический лицей. В этих учебных заведениях введен карантин из-за заболеваемости корью.

Ранее сообщалось, что карантин введен в 106-ти учебных заведениях столицы. Отмечается, что в Киеве на карантин можно закрывать, как учебное заведение в целом, так и отдельные классы. Таким образом, карантин был введен в 89 школах, а отдельные классы не работают еще в 17 учебных заведениях.