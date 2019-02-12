Убийство Гандзюк: суд избирает Мангеру меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Убийство Гандзюк: суд избирает Мангеру меру пресечения / Фото: КРАПКА

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В деле об убийстве Гандзюк Шевченковский райсуд Киева 12 февраля рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения для главы Херсонского облсовета и экс-руководителя областной партии «Батькивщина» Владислава Мангера, которого следствие подозревает в организации убийства и. о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета и местной активистки.

На Мангера, как вероятного заказчика, давно указывала семья убитой активистки. Отец погибшей также называл имя губернатора области и действующего члена БПП Алексеея Гордеева. В то же время сам Мангер дело против него называет политическим заказом.

К зданию суда сегодня правоохранители подогнали автобусы с нацгвардейцами.

Напомним, в тексте подозрения главе Херсонского облсовета Мангеру, которое 11 февраля обнародовал генпрокурор Юрий Луценко, указано, что преступление было совершено, руководствуясь личной неприязнью на почве активной общественной деятельности Екатерины Гандзюк по противодействию вырубке лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, которую контролирует криминалитет Херсонщины.