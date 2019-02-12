Суды ЕС будут проверять независимость судебной системы других стран, прежде чем разрешить экстрадицию подозреваемых / Фото: ktv-ray.ru

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Практика транснационального судебного попечения пополнилась новым уровнем коммуникации между судами разных стран-членов ЕС. Это произошло благодаря прецеденту «дела Celmer» в немецком суде, где подозреваемый заявил о невозможности его экстрадиции в силу «отсутствия независимости судебной власти в стране назначения».

Речь идет о решении Высшего суда в германском Карлсруэ, который разрешил экстрадицию в Польшу мужчины из Латвии, задержанного в Германии. Однако он пожаловался суду ЕС на то, что его выдача Польше нарушит «право на справедливый суд из-за отсутствия независимой польского судебной власти».

В июле прошлого года суд ЕС принял прецедентное решение по «делу Celmer», которым обязал суды стран-членов Евросоюза перед решением об экстрадиции в другую страну ЕС убедиться, что в стране назначения независимость судебной власти не скомпрометирована настолько, что представляет «реальный риск» для права на справедливый суд. Об этом пишет в Facebook судья в ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская со ссылкой на статью в Verfassungsblog.

В случае выявления такой «реальной угрозы» общий принцип взаимного доверия между судебными системами отдельных стран-членов ЕС прекращается и стране могут отказать в экстрадиции подозреваемого.

«Суд в Карлсруэ применил „тест Celmer“ (в отношении польской судебной системы — ред.) и отметил, что очевидно, выход на пенсию судей высших судов и их замена на тех, кто согласен отвечать стандартам (действующей власти Польши — ред.), может оказывать влияние на судей низших инстанций», — отметила Юдкивская.

Поэтому немецкий суд направил коллегам из Польши список из достаточно подробных 12-ти вопросов. Ответы представителей польской Фемиды, очевидно, оказались вполне убедительными для согласования экстрадиции. Отметим, что одним из вопросов к польскому суду было: даст ли он обещание, что против любого из судей, которые принимают решения, не будет начато дисциплинарное производство? В случае отсутствия такого обещания суд соглашался на экстрадицию при условии, что посольство Германии сможет принять участие в судебном процессе и посетить подсудимого под стражей.

Таким образом немецкий суд исключил возможность того, что на этот процесс смогут повлиять политические или иные неприемлемые факторы, а также, что человек может быть подвергнут несправедливому суду.

Издание Verfassungsblog отмечает, что новый подход судов ЕС сигнализирует правящей партии Польши о том, что она находится под наблюдением, а подчиненному власти судейскому сообществу — что оно «не отвечает за грехи угнетателей».

Напомним, в прошлом году Европейский суд юстиции принял постановление с требованием к правительству Польши приостановить действие судебной реформы в стране. Судопроизводство против Варшавы инициировала Еврокомиссия еще в 2017 году и впервые в истории ЕС запустила санкционные процедуры «за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы».

В принятой под наблюдением правящей партии Польши судебной реформе возраст выхода на пенсию судей Верховного суда был снижен с 70 до 65 лет. Такое решение открывало путь к досрочному увольнению 27 из 72 судей ВС, включая председателя этого органа. Помимо снижения пенсионного возраста, реформа предоставила президенту Польши право продлевать период нахождения в ВС таких судей еще на три года, что, по мнению многих экспертов, открывало путь для манипуляций.

Также, согласно принятым законам, Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции без согласования с судебной властью, а назначение судей Национального судебного совета разрешалось только по согласованию с парламентом.