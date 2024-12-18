Украина получила от Евросоюза 4,1 млрд евро транша. Фото:

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Україна отримала від ЄС транш обсягом 4,1 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

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Другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту, надійшов 18 грудня. Цей транш став результатом виконання Києвом усіх заходів, визначених планом України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility у 2024 році складає 16,1 млрд євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро, а сама програма діятиме до 2027 року.

Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС, — зазначив глава Кабміну.

Нагадаємо, 9 грудня Рада ЄС схвалила надання Україні нового траншу у рамках програми Ukraine Facility на 4,2 млрд євро грантів та кредитів на підтримку макрофінансової стабільності. Ці кошту Україна отримує, виконуючи умови відповідно до плану щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до Євросоюзу протягом наступних чотирьох років.