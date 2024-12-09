Єврокомісія спрямувала Україні завершальний у році транш програми Ukraine Facility

https://racurs.ua/ua/n202000-ievrokomisiya-spryamuvala-ukrayini-zavershalnyy-u-roci-transh-programy-ukraine-facility.html

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Рада ЄС схвалила надання Україні нового траншу у рамках програми Ukraine Facility на 4,2 млрд євро грантів та кредитів на підтримку макрофінансової стабільності.

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Про цей танш повідомив 9 грудня очільник уряду Денис Шмигаль.

Україна отримує кошти, виконуючи умови відповідно до плану щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Загалом цьогорічна допомога за ініціативою становитиме уже 16 млрд євро.

Очільниця бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа раніше повідомляла, що дефіцит держбюджету-2025 буде покритий за рахунок міжнародної підтримки.

Україна очікує у наступному році від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу кошти в межах програми підтримки Ukraine Facility на суму 50 млрд євро, які, зокрема, спрямують на покриття дефіциту держбюджету, — розповідає народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Крім того, завдяки ініціативі країн Великої Сімки та ЄС, в межах якої вони планують надати Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених російських активів, дефіцит держбюджету на наступний рік буде фактично профінансований.