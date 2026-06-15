Відкрито перший переговорний кластер про вступ України і Молдови до ЄС

Країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ України, фото: Єврокомісія

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Усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Єврокомісії.

Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав, — вказано в повідомленні. — Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед.