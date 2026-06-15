Відкрито перший переговорний кластер про вступ України і Молдови до ЄС

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Країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ України, фото: Єврокомісія
Відкрито перший переговорний кластер про вступ України і Молдови до ЄСhttps://racurs.ua/ua/n214429-vidkryto-pershyy-peregovornyy-klaster-pro-vstup-ukrayiny-i-moldovy-do-ies.htmlРакурс
Усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Єврокомісії.
Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав, — вказано в повідомленні. — Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед.
Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, — додали у Єврокомісії.