Посли країн ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України. Фото:

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Посли країн ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України.

У п’ятницю, 10 липня, дипломати схвалили відкриття для України шостого переговорного кластера «Зовнішні відносини» в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відкриття цього кластера — це важлива подія з урахуванням сучасної безпекової ситуації у світі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За словами урядовця, кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Качка подякував європейським країнам за підтримку процесу розширення Євросоюзу. Також міністр наголосив, що офіційне рішення щодо кластеру оголосять 14 липня на Міжурядовій конференції.

Нагадаємо, 15 червня Європейська комісія повідомила, що усі країни Євросоюзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Активізація у питанні вступу України сталася після програшу на програшу на парламентських виборах в Угорщині партії прем'єр-міністра Віктора Орбана, який блокував цей процес.