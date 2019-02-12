ДТП в Харькове: адвокаты Дронова попросили суд оправдать его

Зайцева и Дронов в суде, фото — NewsRoom

https://racurs.ua/n118072-dtp-v-harkove-advokaty-dronova-poprosili-sud-opravdat-ego.html

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В Киевском райсуде Харькова 12 февраля продолжились судебные дебаты. Сегодня в деле о страшной аварии на улице Сумской заслушали адвокатов Геннадия Дронова, которые попросили суд оправдать его.

Геннадий Дронов отказался от участия в дебатах, сообщается в трансляции UA: Харьков. В суде заслушали его адвокатов. Сергей Перепелица попросил суд признать своего клиента невиновным в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.

«Он не мог ни предсказать, с какой скоростью движется автомобиль „Лексус“, ни рассчитать время с точки зрения видимости до места столкновения», — считает Перепелица.

Кроме того, Перепелица не понимает, почему суд так и не установил, повлияли ли опиаты на действия Зайцевой.

Другой адвокат Дронова, Андрей Гепалов, убежден, что главной причиной трагедии стала высокая скорость, с которой ехала Зайцева.

«Положение Volkswagen Дронова в этот момент никому не угрожало», — сказал адвокат.

Заслушали сегодня и адвоката еще одной пострадавшей — Марины Ковалевой, пассажирки «Лексуса» Зайцевой. Адвокат потребовала для Дронова большего наказания, чем для Зайцевой.

Елена Цимбалистенко убеждала, что представители Дронова пыталась запутать суд, а сам он не раскаялся. Кроме того, адвокат акцентировала внимание на девушке-спутнице Дронова. По ее мнению, она могла «отвлекать внимание водителя».

С учетом того, что Дронов не признал вину, Цимбалистенко требует 10 лет колонии для него, а при определении наказания для Зайцевой адвокат попросила учесть смягчающие обстоятельства — искреннее раскаяние и частичное возмещение ущерба части пострадавших.

Из трех адвокатов Зайцевой на заседание пришла только Юлия Козырь. Она попросила отложить выступление. В суде объявлен перерыв до 14.00 19 февраля. Тогда заслушают Зайцеву и ее защиту.

Напомним, что 10 февраля на заседании заслушали шестерых потерпевших в деле — родственников погибших и пострадавших. Все они сказали, что считают виновными обоих водителей.

Ранее в суде выступали прокуроры, которые просят для водителей по 10 лет колонии, поскольку во время ДТП правила нарушили оба водителя, которые имели возможность избежать столкновения. Для Зайцевой прокурор назвал два смягчающие обстоятельства: это раскаяние водительницы и возмещения убытков части пострадавших. В действиях Дронова таких обстоятельств не обнаружили.

Это ужасное ДТП произошло в октябре 2017 года. На перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись Volkswagen и Lexus. Последний отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Шесть человек погибли. Еще шестеро получили травмы.