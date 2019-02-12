Украина должна компенсировать 4 тыс. евро наркоторговцу из-за ущемления его прав. Фото: Crime Moldova

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Racurs.ua

Наркодилеру, чьи права были нарушены при задержании и осуждении в Украине, власти страны должны выплатить 4 тыс. евро компенсации. Соответствующее решение принял Евросуд по правам человека (ЕСПЧ).

Наркоторговец Василий Якуба был задержан в Кропивницком за торговлю наркотиками. В марте 2007 года он трижды продал тайному агенту милиции шприц с опиумом. В июне того же года его осудили за наркоторговлю и приговорили к 8 годам тюремного заключения, сообщают «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

В свою очередь Якуба заявил, что подвергся жестокому обращению со стороны украинских правоохранителей во время задержания, а также требовал допросить в суде тайного агента, который не давал показания с целью собственной защиты. Свои показания он изложил в письменном заявлении.

Заявитель утверждал, что украинские власти не передали ему копию документов из материалов дела, и просил ЕСПЧ установить нарушение его прав на допрос свидетелей и справедливое судебное разбирательство.

В итоге суд обязал Украину выплатить заявителю 2,5 тыс. евро компенсации за моральный вред и еще 1,5 тыс. евро за издержки и расходы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ЕСПЧ обязал выплатить 14 гражданам РФ компенсацию в советских рублях.