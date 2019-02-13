На взятке в 500 тыс. грн разоблачили чиновника исполнительной службы в Кривом Роге (ФОТО)

Чиновника разоблачили при получении 500 тыс. грн взятки в Кривом Роге. Фото: Днепр Час

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Чиновника территориального управления юстиции разоблачили при получении взятки в размере 500 тыс. грн.

Отмечается, что указанную сумму чиновник требовал и получил от предпринимателя за помощь в решении вопроса относительно продажи по заниженной стоимости комплекса нежилых помещений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Начальника Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области задержали вчера сотрудники местной прокуратуры и управления защиты экономики.

На данный момент правоохранители готовят документы для сообщаения о подозрении в коррупции указанном чиновнику. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что на взятке задержали офицера Нацгвардии в Донецкой области. Военный обещал посодействовать в подписании контракта на прохождение военной службы в части, где он работал.