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Ракурс
Чиновника разоблачили при получении 500 тыс. грн взятки в Кривом Роге. Фото: Днепр Час

На взятке в 500 тыс. грн разоблачили чиновника исполнительной службы в Кривом Роге (ФОТО)

13 фев 2019, 11:15
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Чиновника территориального управления юстиции разоблачили при получении взятки в размере 500 тыс. грн.

Отмечается, что указанную сумму чиновник требовал и получил от предпринимателя за помощь в решении вопроса относительно продажи по заниженной стоимости комплекса нежилых помещений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Начальника Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области задержали вчера сотрудники местной прокуратуры и управления защиты экономики.

На данный момент правоохранители готовят документы для сообщаения о подозрении в коррупции указанном чиновнику. Продолжается досудебное расследование.

Чиновник получил указанную сумму за помощь в покупке комплекса по заниженной стоимости. Фото: gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что на взятке задержали офицера Нацгвардии в Донецкой области. Военный обещал посодействовать в подписании контракта на прохождение военной службы в части, где он работал.

Источник: Ракурс


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