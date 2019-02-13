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Чиновника разоблачили при получении 500 тыс. грн взятки в Кривом Роге. Фото: Днепр Час
На взятке в 500 тыс. грн разоблачили чиновника исполнительной службы в Кривом Роге (ФОТО)https://racurs.ua/n118097-nachalnika-rayotdela-ispolnitelnoy-slujby-razoblachili-pri-poluchenii-500-tys-grn-vzyatki.htmlRacurs.ua
Чиновника территориального управления юстиции разоблачили при получении взятки в размере 500 тыс. грн.
Отмечается, что указанную сумму чиновник требовал и получил от предпринимателя за помощь в решении вопроса относительно продажи по заниженной стоимости комплекса нежилых помещений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Начальника Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области задержали вчера сотрудники местной прокуратуры и управления защиты экономики.
На данный момент правоохранители готовят документы для сообщаения о подозрении в коррупции указанном чиновнику. Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что на взятке задержали офицера Нацгвардии в Донецкой области. Военный обещал посодействовать в подписании контракта на прохождение военной службы в части, где он работал.