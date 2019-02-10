Активисты «желтых жилетов» совершили нападение на дом экс-премьера Бельгии

Протест «желтых жилетов» в Европе. Фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Нападение на дом бывшего премьера Бельгии Элио ди Рупо совершили представители «желтых жилетов».

Активисты стучали в двери и бросали петарды в почтовый ящик экс-главы Кабинета министров Бельгии. Инцидент произошел в городе Монс. Об этом 10 февраля сообщает Le Soir.

Сначала демонстранты вели себя спокойно, однако в какой-то момент решили напасть на дом бывшего чиновника. Местная полиция вынуждена была вызвать дополнительные силы, чтобы утихомирить дебоширов. Правоохранители задержали более 30 человек.

Как известно, масштабные акции движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Впоследствии «желтые жилеты» начали протестовать и в других странах Европы.

Напомним, 9 февраля участнику протестов во Франции оторвало кисть руки. Правоохранители использовали против митингующих гранаты со слезоточивым газом, а протестующие подбирали гранаты и бросали их за забор к зданию Национального собрания. Пострадавший парень хотел сделать то же, но граната взорвалась в его руке.