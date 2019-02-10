Трамп пригрозил представителям Демократической партии новым шатдауном

Дональд Трамп высказался касательно нового шатдауна. Фото: ИноСМИ

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп предупредил политических оппонентов о новом «шатдауне» в стране.

Хозяин Белого дома отметил, что нежелание политиков из Демократической партии идти навстречу, могут гарантировать то, что работа американского правительства снова приостановится. Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

«Теперь, когда они сделали ужасное предложение пограничному комитету, я действительно верю, что они хотят новый шатдаун», — говорится в сообщении.

Также при очередную приостановку работы американского правительства заявил и глава аппарата Белого дома Мик Малвейни. Телеканал NBC сообщил о том, что в Вашингтоне допускают возможность начала шатдауна со следующей недели из-за спора президента США Дональда Трампа с Конгрессом. По словам Малвейни, стороны никак не могут прийти к согласию касательно финансирования стены.

«Отдельные представители Демократической партии согласны выделить на строительство стены лишь 800 млн. дол. Однако это слишком мизерная сумма. Как можно договориться, если строительство стены стоит 5,7 млрд долл.», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что «шатдаун» в США нанес существенный ущерб экономике страны. Эксперты оценивают ущерб от прекращения работы правительства в 3 млрд долл.

Напомним, 26 января Дональд Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы правительства США — до 15 февраля. Как известно, разногласия Демократической и Республиканской партии по строительству стены на мексикано-американской границе стали причиной кризиса в США и «шатдауна».