«Шатдаун» в США: эксперты подсчитали убытки от приостановки работы правительства

«Шатдаун» в США: эксперты посчитали убытки от приостановки работы правительства. Фото: ИА Красная весна

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«Шатдаун» в США нанес существенный ущерб экономике страны. Эксперты оценивают убытки от приостановки работы правительства в 3 млрд долларов.

В бюджетном управлении Конгресса США подсчитали ущерб от «шатдауна». Сообщается, что экономика страны потеряла около 11 млрд долл., передает Reuters.

В тоже время сообщается, что 8 млрд долл. из утраченных 11 млрд долл. можно компенсировать. Это произойдет при выходе на работу 800 тыс. федеральных работников, которые были отправлены в отпуск на период «шатдауна».

Эксперты также отметили, что внутренний валовой продукт сократился на 3 млрд долл. в четвертом квартале 2018 года. Также приостановка работы правительства отразится на ВВП за 2019 год: эксперты прогнозируют потери около 0,02%.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил о вероятности введения нового «шатдауна». Президент США назвал условия для очередной приостановки работы правительства.