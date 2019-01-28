Условия нового «шатдауна» в США объявил Трамп. Фото: ИноСМИ

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Президент США Дональд Трамп не исключает, что «шатдаун», то есть прекращение работы правительства, может произойти снова.

Он заявил, что это может произойти, если Конгресс в течение трех недель не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой. Также президент США выразил сомнение в том, что Конгресс предложит соглашение, которое могло бы его устроить, пишет The Wall Street Journal.

Трамп уверен, что предложение Конгресса явно не будет включать выделение 5,7 млрд долл. Он также отверг возможность того, что согласится на отказ от финансирования строительства стены, если законодатели в обмен предложат принять законопроект, предоставляющий гражданство нелегальным иммигрантам, которые попали на территорию США, еще когда были детьми.

«Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно», — отметил Трамп.

25 февраля он приостановил «шатдаун», подписав законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года. Напомним, что стало известно, сколько потеряла экономика страны. Этот «шатдаун» длился 35 дней и стал рекордным в истории США.