Компания Xiaomi запатентовала полностью безрамочный смартфон (ФОТО)

Компания «Сяоми» готовит еще одну новинку. Фото: pexels.com

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Racurs.ua

Компания Xiaomi (Сяоми) планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления.

Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Об этом сообщает phandroid.com.

Отмечается, что гаджет лишен не только традиционных элементов управления, но и рамок вокруг экрана. Дисплей полностью покрывает всю переднюю панель смартфона и заходит на его боковые грани. Эксперты предполагают, что фронтальная камера могла быть спрятана под дисплеем или же будет выезжать из корпуса.

На нижней части корпуса конструкторы разместили разъем USB Type-C. Вероятно, что звук будет выходить с экрана смартфона. На обратной стороне разместили двойную камеру со светодиодной вспышкой.

Напомним, известный инсайдерский портал 91mobiles опубликовал изображения нового флагмана от компании Нокиа — Nokia 9 PureView. Смартфон получил камеру с пятью объективами.