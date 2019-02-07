Пять задних камер: появилось изображение нового флагмана Nokia

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Nokia 9 PureView, фото: 91mobiles
Пять задних камер: появилось изображение нового флагмана Nokiahttps://racurs.ua/n117864-pyat-zadnih-kamer-poyavilos-izobrajenie-novogo-flagmana-nokia.htmlRacurs.ua
Известный инсайдерский портал 91mobiles опубликовал изображения Nokia 9 PureView — нового флагмана одной из самых известных марок мобильных телефонов.
Характерной особенностью новой Nokia 9 PureView станет основная (задняя) камера со сразу пятью объективами. В ней будут применены датчики разрешением 16, 16, 8 и два по 5 мегапикселей.
«Сердцем» смартфона станет мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти — 6 гигабайт.
Почти шестидюймовый (15,21 см по диагонали) AMOLED-экран будет иметь QHD-разрешение (то есть, ориентировочно, 2560 на 1920 пикселей).
Судя по изображениям, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.
Емкость аккумулятора составит 4150 мА/ч.
Ориентировочная дата появления — 24 февраля.
Корпус, вероятно, будет изготовлен из стекла, что дает основания предполагать о возможном наличии безпроводной зарядки. Тем более, что во флагманах Nokia раньше такая технология применялась.
Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 9.0.
PureView — это технология Nokia, призванная создавать качественные снимки на смартфонах. Она предусматривает использование графических процессоров для масштабирования изображений с передискретизацией, то есть сочетание многих точек сенсора камеры с высоким разрешением в один пиксель изображения, что позволяет создавать снимки с улучшенным цифровым зумом и меньшим количеством шумов. Первым смартфоном с PureView стал выпущенный в 2012 году Nokia 808 с 41-мегапиксельной камерой.
Напомним, в конце января компания Xiaomi представила свой первый сверхбюджетный смартфон Redmi Go.