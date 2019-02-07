Пять задних камер: появилось изображение нового флагмана Nokia

Nokia 9 PureView, фото: 91mobiles

https://racurs.ua/n117864-pyat-zadnih-kamer-poyavilos-izobrajenie-novogo-flagmana-nokia.html

Racurs.ua

Известный инсайдерский портал 91mobiles опубликовал изображения Nokia 9 PureView — нового флагмана одной из самых известных марок мобильных телефонов.

Характерной особенностью новой Nokia 9 PureView станет основная (задняя) камера со сразу пятью объективами. В ней будут применены датчики разрешением 16, 16, 8 и два по 5 мегапикселей.

«Сердцем» смартфона станет мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти — 6 гигабайт.

Почти шестидюймовый (15,21 см по диагонали) AMOLED-экран будет иметь QHD-разрешение (то есть, ориентировочно, 2560 на 1920 пикселей).

Судя по изображениям, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Емкость аккумулятора составит 4150 мА/ч.

Ориентировочная дата появления — 24 февраля.

Корпус, вероятно, будет изготовлен из стекла, что дает основания предполагать о возможном наличии безпроводной зарядки. Тем более, что во флагманах Nokia раньше такая технология применялась.

Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 9.0.

PureView — это технология Nokia, призванная создавать качественные снимки на смартфонах. Она предусматривает использование графических процессоров для масштабирования изображений с передискретизацией, то есть сочетание многих точек сенсора камеры с высоким разрешением в один пиксель изображения, что позволяет создавать снимки с улучшенным цифровым зумом и меньшим количеством шумов. Первым смартфоном с PureView стал выпущенный в 2012 году Nokia 808 с 41-мегапиксельной камерой.

Напомним, в конце января компания Xiaomi представила свой первый сверхбюджетный смартфон Redmi Go.