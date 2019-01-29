Xiaomi презентовала сверхбюджетный смартфон Redmi Go за 80 евро (ФОТО)

Сяоми представила свою новинку. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117452-xiaomi-prezentovala-sverhbudjetnyy-smartfon-redmi-go-za-80-evro-foto.html

Racurs.ua

Компания Xiaomi (Сяоми) представила свой первый сверхбюджетный смартфон Redmi Go (Редми Гоу), который разработан в рамках программы Android Go (Андроид Гоу).

Новинка получила дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением HD — 1280×720 точек. Корпус у телефона будет пластиковым. Об этом сообщает GSMarena.

Китайцы оснастили смартфон процессором Qualcomm Snapdragon 425 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающих на частоте 1,4 ГГц. За графику в играх отвечает Adreno 308. Оперативной памяти по современным меркам в телефоне маловато для активных пользователей — всего 1 Гб. Внутренняя память телефона составит 8 или 16 Гб, можно установить карту памяти microSD.

«Редми Гоу» получил довольно неплохую батарею на 3000 мАч, основную камеру на 8 Мп со вспышкой. Для селфи будет работать камера на 5 Мп.

В Европе и на Филиппинах этот телефон начнут продавать в феврале 2019 года. Стартовая стоимость телефона составит 80 евро, что более чем 2 тыс. 500 грн.

Напомним, китайская компания Xiaomi представила рабочий прототип смартфона с экраном, который изгибается в обе стороны. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон. Когда смартфон разложить, то он становится похожим на планшет.